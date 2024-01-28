Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra taktik organizasyonlar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
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