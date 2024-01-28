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Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 28.01.2024 14:19
  • Giriş: 28.01.2024 14:19
  • Güncelleme: 28.01.2024 14:19
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra taktik organizasyonlar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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