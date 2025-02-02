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Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 02.02.2025 19:45
  • Giriş: 02.02.2025 19:45
  • Güncelleme: 02.02.2025 19:45
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken maçın son taktik çalışmalar ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

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