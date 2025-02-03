Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Gaziantep FK ile Galatasaray'ın oynayacağı Süper Lig karşılaşmasında VAR'da İtalyan Fabio Maresca görev yapacak.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'in 22. haftasının kapanış mücaelesi Galatasaray-Gaziantep FK eşleşmesinin VAR'ı belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) karşılaşmanın yabancı VAR hakemini açıkladı.
MHK'den yapılan açıklamada Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi olarak İtalyan Fabio Maresca'nın atandığı belirtildi.
AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.
Saat 20.00'da başlayacak mücadelenin orta hakemi olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak maçın VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/UvkMu1Mv2F— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) February 3, 2025