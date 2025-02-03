Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasının kapanış mücaelesi Galatasaray-Gaziantep FK eşleşmesinin VAR'ı belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) karşılaşmanın yabancı VAR hakemini açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamada Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi olarak İtalyan Fabio Maresca'nın atandığı belirtildi.

AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

Saat 20.00'da başlayacak mücadelenin orta hakemi olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.