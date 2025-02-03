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Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Gaziantep FK ile Galatasaray'ın oynayacağı Süper Lig karşılaşmasında VAR'da İtalyan Fabio Maresca görev yapacak.

Spor
  • 03.02.2025 12:40
  • Giriş: 03.02.2025 12:40
  • Güncelleme: 03.02.2025 12:45
Kaynak: Spor Servisi
Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 22. haftasının kapanış mücaelesi Galatasaray-Gaziantep FK eşleşmesinin VAR'ı belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) karşılaşmanın yabancı VAR hakemini açıkladı.

MHK'den yapılan açıklamada Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi olarak İtalyan Fabio Maresca'nın atandığı belirtildi.

AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

Saat 20.00'da başlayacak mücadelenin orta hakemi olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.

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