Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR’ı Sarper Barış Saka oldu

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Trendyol Süper Lig’de 2025 - 2026 sezonunun açılış maçında saat 21.30’da Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Müsabakada Ali Şansalan sezonun ilk düdüğünü çalan hakem olacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka’ya AVAR’da Candaş Elbil eşlik edecek.