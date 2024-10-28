Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Konyaspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular 5'e 2 ve dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.