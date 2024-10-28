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Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 28.10.2024 14:13
  • Giriş: 28.10.2024 14:13
  • Güncelleme: 28.10.2024 14:14
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Konyaspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular 5'e 2 ve dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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