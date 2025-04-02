Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve aktivasyon hareketleri ile başlayan antrenman, yenileme koşularıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.