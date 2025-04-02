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Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

Ajans Haberleri
  • 02.04.2025 12:15
  • Giriş: 02.04.2025 12:15
  • Güncelleme: 02.04.2025 12:15
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve aktivasyon hareketleri ile başlayan antrenman, yenileme koşularıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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