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Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 04.04.2025 15:35
  • Giriş: 04.04.2025 15:35
  • Güncelleme: 04.04.2025 15:35
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas geçişleriyle devam ederken hücum çalışmalarıyla son buldu.

Antrenman öncesinde 22 yaşına giren kaleci Halil Bağcı'nın doğum günü kutlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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