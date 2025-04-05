Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 05.04.2025 19:59
  • Giriş: 05.04.2025 19:59
  • Güncelleme: 05.04.2025 20:00
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün İzmir'e giderek kampa girecek.

BirGün'e Abone Ol