Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç oynandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.