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Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 04.05.2024 13:08
  • Giriş: 04.05.2024 13:08
  • Güncelleme: 04.05.2024 13:08
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç oynandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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