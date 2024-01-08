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Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de 10 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 08.01.2024 16:43
  • Giriş: 08.01.2024 16:43
  • Güncelleme: 08.01.2024 16:43
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana artan sağlık şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırılan teknik direktör Marius Sumudica katılamadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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