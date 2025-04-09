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Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 09.04.2025 15:28
  • Giriş: 09.04.2025 15:28
  • Güncelleme: 09.04.2025 15:28
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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