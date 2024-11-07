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Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 07.11.2024 16:30
  • Giriş: 07.11.2024 16:30
  • Güncelleme: 07.11.2024 16:30
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas organizasyonlarının ardından yapılan taktik çalışmasıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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