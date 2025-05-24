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Gaziantep FK ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı

Süper Lig’in 37 haftasında karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Kasımpaşa sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 23:43
  • Giriş: 24.05.2025 23:43
  • Güncelleme: 24.05.2025 23:43
Kaynak: ANKA
Gaziantep FK ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı

Süper Lig’in 37 haftasında karşı karşıya gelen Gaziantep FK ile Kasımpaşa sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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Ev sahibi Gaziantep FK’nın gollerini 24. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 45artı 5. dakikada Papa Alioune Ndiaye attı. Kasımpaşa’nın da golleri 51. dakikada Mamadou Fall ve 68. dakikada Nuno de Costa’dan geldi.

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