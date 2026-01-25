Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 25.01.2026 18:24
  • Giriş: 25.01.2026 18:24
  • Güncelleme: 25.01.2026 18:24
Kaynak: ANKA
Gaziantep FK ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı

(ANKARA) - Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantep FK, Konyaspor karşılaşması 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantep FK, Konyaspor’u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep FK’nin golünü 45+3'üncü dakikada Sorescu kaydetti. Konyaspor’un golünü ise 88'inci dakikada Kramer attı.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 19’a Gaziantep FK ise 25'e yükseltti.

