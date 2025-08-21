Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Luis Perez'i kadrosuna kattı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 21.08.2025 15:55
  • Giriş: 21.08.2025 15:55
  • Güncelleme: 21.08.2025 15:55
Kaynak: AA
GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İspanyol futbolcu Luis Perez'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İspanyol futbolcunun, başkan Memik Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen törende sözleşmeyi imzaladığı aktarılan açıklamada, "Luis Perez'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

