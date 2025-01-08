Gaziantep FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.