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Gaziantep FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 08.01.2025 15:11
  • Giriş: 08.01.2025 15:11
  • Güncelleme: 08.01.2025 15:12
Kaynak: AA
Gaziantep FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

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