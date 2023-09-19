Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cuma günü İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.