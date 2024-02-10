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Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 10.02.2024 13:34
  • Giriş: 10.02.2024 13:34
  • Güncelleme: 10.02.2024 13:34
Kaynak: AA
Gaziantep FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmana, takımın yeni transferi Jamiro Monteiro da katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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