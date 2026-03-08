Gaziantep FK, Karagümrük'ü yenemedi: Taraftarlar, Burak Yılmaz'a büyük tepki gösterdi

Süper Lig’in 25. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulmakta zorlanırken, skor perdesi ikinci yarıda açıldı. Gaziantep FK, 54. dakikada öne geçti.

Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Alexandru Maxim’in sert şutu savunmaya çarparak ağlara gitti ve ev sahibi ekip 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ 63'TE GELDİ

Konuk ekip Karagümrük ise kısa süre sonra beraberliği sağladı. 63. dakikada Gaziantep FK’nın çıkmaya çalıştığı bir pozisyonda orta sahada topu kazanan Karagümrük’te Serginho, uzak mesafeden yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu ve skoru 1-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

BURAK YILMAZ'A YOĞUN TEPKİ

Mücadelenin ardından Gaziantep FK taraftarları teknik direktör Burak Yılmaz’a tepki gösterdi. Tribünlerde bir süre tezahüratlarda bulunan taraftarlar, takımın son haftalardaki sonuçlarına yönelik memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Maçın son bölümünde tribünlerden yükselen tepkilere Burak Yılmaz’ın saha kenarında taraftarlara dönerek karşılık verdiği görüldü.