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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 20.04.2024 14:09
  • Giriş: 20.04.2024 14:09
  • Güncelleme: 20.04.2024 14:09
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde orta-şut organizasyonları üzerinde duruldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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