Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde orta-şut organizasyonları üzerinde duruldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.