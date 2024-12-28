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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 28.12.2024 12:27
  • Giriş: 28.12.2024 12:27
  • Güncelleme: 28.12.2024 12:28
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, yenilenme koşularıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni transferi Emmanuel Boateng, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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