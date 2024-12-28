Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Tedavi süreçleri devam eden Godfrey Bitok ve Sokratis Dioudis, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa ile 5 Ocak Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.