Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 28.12.2024 16:38
  • Giriş: 28.12.2024 16:38
  • Güncelleme: 28.12.2024 16:39
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Tedavi süreçleri devam eden Godfrey Bitok ve Sokratis Dioudis, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa ile 5 Ocak Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol