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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 12:25
  • Giriş: 30.12.2024 12:25
  • Güncelleme: 30.12.2024 12:25
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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