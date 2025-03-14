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Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 14.03.2025 20:45
  • Giriş: 14.03.2025 20:45
  • Güncelleme: 14.03.2025 20:45
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonları ve maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

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