Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Deian Sorescu, Cyril Mandouki ve Kacper Kozlowski katılmadı.

Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.