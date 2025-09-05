Giriş / Abone Ol
Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: AA
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvetlendirme çalışmaları yaptı.

Gaziantep ekibinin idmanına milli takımlarının kamplarında bulunan Deian Sorescu, Juninho Bacuna ve Myent Abena katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kocaelispor maçının hazırlıklarını akşam sürdürecek.

