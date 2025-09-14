Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 23:03
  • Giriş: 14.09.2025 23:03
  • Güncelleme: 14.09.2025 23:03
Kaynak: ANKA
Gaziantep FK, Kocaelispor’u 2-0'lık skorla geçti

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor’u ağırladı. Mücadelede kazanan taraf 2-0’lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Gaziantep FK ikinci yarıda vites yükseltti. Kırmızı-siyahlıların gollerini 75. dakikada Kacper Kozlowski ve 79. dakikada Yusuf Kabadayı kaydetti.

90+2'de Kocaelispor'da Can Keleş kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

