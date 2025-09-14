Gaziantep FK, Kocaelispor’u 2-0'lık skorla geçti
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti.
Kaynak: ANKA
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor’u ağırladı. Mücadelede kazanan taraf 2-0’lık skorla ev sahibi ekip oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Gaziantep FK ikinci yarıda vites yükseltti. Kırmızı-siyahlıların gollerini 75. dakikada Kacper Kozlowski ve 79. dakikada Yusuf Kabadayı kaydetti.
90+2'de Kocaelispor'da Can Keleş kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.