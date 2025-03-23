Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Antrenman kapsamında futbolcular kulübün U-19 takımıyla maç yaptı.
Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu ve Kacper Kozlowski katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.