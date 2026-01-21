Giriş / Abone Ol
Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  21.01.2026 16:49
  • Giriş: 21.01.2026 16:49
  • Güncelleme: 21.01.2026 16:49
Kaynak: AA
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve şut çalışmaları ile devam eden antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.​​​​​​​

