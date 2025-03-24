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Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 24.03.2025 19:45
  • Giriş: 24.03.2025 19:45
  • Güncelleme: 24.03.2025 19:45
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idman, yenileme koşularıyla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu ve Kacper Kozlowski katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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