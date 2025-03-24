Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, 1 saat sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idman, yenileme koşularıyla son buldu.
Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu ve Kacper Kozlowski katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.