Gaziantep FK ligde puanla tanışmadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında. sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, bu sezon henüz puanla tanışmadı.

Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a ise 2-0 mağlup oldu.

Ligde son olarak Galatasaray'a 3-0 kaybeden Gaziantep FK, puanla tanışmadı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 2 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi kalesinde 10 gole engel olamadı.