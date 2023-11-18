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Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 18.11.2023 17:53
  • Giriş: 18.11.2023 17:53
  • Güncelleme: 18.11.2023 17:53
Kaynak: AA
Gaziantep FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.

Antrenmana, ülkelerinin milli takımında bulunan Max Gradel, Denis Dragus, Florin Nita, Luka Stankovski ve Janio Bikel katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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