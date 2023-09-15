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Gaziantep FK, Mondihome Kayserispor'a konuk oluyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'a konuk olacak.

Ajans Haberleri
  • 15.09.2023 09:26
  • Giriş: 15.09.2023 09:26
  • Güncelleme: 15.09.2023 09:27
Kaynak: AA
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Gaziantep FK, Mondihome Kayserispor'a konuk oluyor

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligin ilk 4 haftasında 4 mağlubiyet alarak henüz puanla tanışmayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 2 gol attı, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. Puan cetvelinde son sırada bulunan Güneydoğu temsilcisi, karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan İlker Karakaş, Kayseri temsilcisine karşı forma giyemeyecek.

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