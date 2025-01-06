Gaziantep FK'nin deplasmandaki galibiyet hasreti 8 maça çıktı
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 yenen Gaziantep ekibi devam eden haftalarda Net Global Sevasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, ikas Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1, Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilirken, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.
Dün Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde dış sahada oynadığı son 8 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşamadı.
Ligde 22 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 24 kez havalandırırken kalesinde 26 gole engel olamadı.