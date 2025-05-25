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Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Ajans Haberleri
  • 25.05.2025 11:15
  • Giriş: 25.05.2025 11:15
  • Güncelleme: 25.05.2025 11:15
Kaynak: AA
Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı

GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, ligde 6 maçtır kazanamıyor.

Güneydoğu temsilcisi, ligin 31. haftasında taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'a yenildi, Onvo Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Dün sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligde topladığı 44 puan ve maç fazlasıyla 11. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 43 kez havalandırdı, kalesinde ise 48 gole engel olamadı.

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