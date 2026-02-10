Gaziantep FK'nin galibiyet hasreti sona erdi

Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek ligde 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde son galibiyetini 13. haftada deplasmanda Kayserispor karşısında 3-0’lık skorla almıştı.

Bu maçın ardından oynadığı karşılaşmalarda Eyüpspor, Göztepe ve Başakşehir’e mağlup olan Gaziantep FK, Beşiktaş, Galatasaray ve Konyaspor ile de berabere kalmıştı.

Geçen hafta Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle uzun süren puan kayıplarının ardından yeniden 3 puan sevinci yaşadı.

Ligde 21 maç sonunda 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gaziantep FK, puanını 28’e yükseltti.