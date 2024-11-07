Gaziantep FK'nin gol yollarındaki etkili ismi: Maxim

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 6. sezonunu yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Alexandru Maxim, attığı 45 gol ve yaptığı 28 asistle kulüp tarihinin Süper Lig'de gol yollarındaki en etkili oyuncusu oldu.

Gaziantep ekibine 2019-2020'nin devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak katılan 34 yaşındaki Rumen oyuncu, o sezon çıktığı 15 karşılaşmada 7 gol ve 2 asistle takıma katkıda bulundu.

Yarım sezonda taraftarın gözdesi haline gelen Maxim, 2020-2021 sezonu öncesinde Gaziantep ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2020-2021 sezonunda ligde 38 karşılaşmada forma giyen Maxim, en skorer sezonunu geçirdi ve attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 3 asistle takımın topladığı puanlarda aktif rol oynadı.

2021-2022 sezonunda sakatlığı nedeniyle ligin ilk 6 haftasında formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu, ligde çıktığı 31 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı, 7 golün de asistini gerçekleştirdi.

2022-2023 sezonunun ilk yarısında 21 karşılaşmada formayı sırtına geçiren, bu sürede 4 gol ve 6 asistle takıma gol yollarında katkıda bulunmaya devam eden orta saha oyuncusu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandı.

Rumen futbolcu, geçen sezon ise ligde forma giydiği 34 karşılaşmada 3 gol attı, takım arkadaşlarının attığı 9 golün ise asistini yaptı.

Bu sezon kaptanlık pazubendini koluna geçiren Maxim, 9'u ilk 11 olmak üzere forma giydiği 10 karşılaşmada 2 gol, 1 asistle takımına gol yollarında katkıda bulunmaya devam ediyor.