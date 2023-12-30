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Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.

Ajans Haberleri
  • 30.12.2023 17:14
  • Giriş: 30.12.2023 17:14
  • Güncelleme: 30.12.2023 17:14
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı ve antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmanda koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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