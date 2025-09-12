Giriş / Abone Ol
Gaziantep FK, Rob Nizet'i renklerine bağladı

  • 12.09.2025 17:52
  • Giriş: 12.09.2025 17:52
  • Güncelleme: 12.09.2025 17:52
Kaynak: AA
GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sol kanat oyuncusu Rob Nizet ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün açıklamasında, 23 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Rob Nizet ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Nizet'in kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Rob Nizet'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

