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Gaziantep FK, Rumen orta saha oyuncusu Sorescu'yu transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Deian Sorescu'yu renklerine bağladı.

Ajans Haberleri
  • 18.01.2024 17:49
  • Giriş: 18.01.2024 17:49
  • Güncelleme: 18.01.2024 17:49
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Rumen orta saha oyuncusu Sorescu'yu transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Polonya Ligi takımlarından Rakow'un formasını giyen Romanya Milli Takımı oyuncusu 26 yaşındaki Deian Sorescu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Rumen futbolcunun, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilerek, "Deian Sorescu'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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