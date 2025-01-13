Gaziantep FK sahasında 6'da 6 yaptı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, evinde oynadığı son 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, RAMS Başakşehir'i 3-0, Çaykur Rizespor'u 1-0 ve Onvo Antalyaspor'u ise 2-0 yendi.

Adana Demirspor'u dün 1-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde sahasında oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşadı.

Ligde 25 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 25 kez havalandırırken kalesinde 26 gole engel olamadı.

Güneydoğu ekibi, ligin 20. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.