Gaziantep FK, sahasında 9 maç sonra galip geldi

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Gaziantep FK, sahasında 9 maç sonra galip geldi.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 11. haftasında taraftarı önünde Rizespor'u 2-0 yendikten sonra evinde oynadığı maçlarda Ankaragücü, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Başakşehir'e yenildi, Adana Demirspor, Pendikspor, Konyaspor, Kayserispor ve Samsunspor ile berabere kaldı.

Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında galibiyetle sahasındaki 9 maçlık kazanamama serisine son verdi.

Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de küme düşme hattından çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 31 puanla ligde 15. sıraya yükseldi.

Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı ekipte Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra Selçuk İnan göreve getirilmişti.

Bu arada Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus, skorer performansını Beşiktaş karşısında da sergiledi.

Rumen futbolcu, Beşiktaş müsabakasında attığı golle ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı.

Gaziantep FK'de Arda Kızıldağ, Bikel, Bakata, Nita ve Ertuğrul Ersoy, sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.