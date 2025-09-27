Gaziantep FK – Samsunspor maçının ardından

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) - SÜPER Lig’in 7’inci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, çok iyi hazırlandıkları karşılaşmada geri düşmelerine rağmen galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Karşılaşmaya kötü başladıklarını ve oyuncu değişiklikleri ile mücadelenin hakimi olduklarını dile getiren Burak Yılmaz, “Oyuncu değişikliklerinin ardından maçın kalan 3’te ikilik kısmında topa sahip olma oranımız yüzde 70’e çıktı. 13 korner kullandık ama galip gelemeyerek 3 puanı kaçıran taraf olduk. Ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Çünkü geriden gelmek, rakip eksik olsa bile çok kolay değildir. Bu anlamda futbolcularımın verdiği reaksiyondan dolayı mutluyum. Aynı zamanda oyuncularım için üzgünüm. Çünkü bugün sahada 2 puanı bıraktılar, bu emeğin karşılığı 3 puan olmalıydı” diye konuştu.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, hakemin hatalı kararının 2 puan kaybetmelerine neden olduğunu belirterek, “Geldiğim günden bu yana en iyi ilk yarıyı oynadık. Korner sonrası bulduğumuz gol oldu. İlk yarı genelinde takım olarak çok iyi performans gösterdi. Herkesin zor günleri olabilir bizlerin de zor günleri oluyor. Bugün bir kişi çok kötü kararlar verdi o da hakemdi. Kırmızı kartı haksız olarak gördük. Bu tip kararlardan sonra geri dönmek zordur. Takımımız ikinci yarı iyi savaş verdi, kalecimizin kurtarışları ile şanslı olduğumuz zamanlar vardı. Maalesef bugün bir kişinin verdiği kararla iki puanımız çalındı. Sonuçta verdiğimiz mücadele ile bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Umarım bundan sonra hakemler kararlarını daha iyi verir, hataların biran önce düzeltir. Bugün oyunu 11 kişi tamamlamış olsaydık daha fazla puan alacaktık” şeklinde konuştu.

Thomas Reis, her zaman iyi performans göstermek istediklerini ifade ederek “Dar bir kadromuz var. Değişik kulvarlarda mücadele ediyoruz. Hangi kulvarda olursa olsun tüm maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Geçen yıl mükemmel bir performans gösterdik, sadece şehrimizi değil Türk futbolunu da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu bize baskı oluşturuyor ama ben baskıyı seviyorum. Perşembe günü Avrupa maçında en iyi performansı gösterip galip gelmek istiyoruz” dedi.

