Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Bodrum FK maçında forma giyen oyuncular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, top kapma çalışmalarıyla sürdürdü.
İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.