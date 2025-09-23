Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 23.09.2025 23:09
  • Giriş: 23.09.2025 23:09
  • Güncelleme: 23.09.2025 23:09
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

BirGün'e Abone Ol