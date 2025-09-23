Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.