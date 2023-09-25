Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cuma günü Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.