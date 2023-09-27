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Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 27.09.2023 16:01
  • Giriş: 27.09.2023 16:01
  • Güncelleme: 27.09.2023 16:01
Kaynak: AA
Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik uygulamalarla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bugün Samsun'a giderek hazırlıklarını bu şehirde sürdürecek.

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