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Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 21.07.2025 13:46
  • Giriş: 21.07.2025 13:46
  • Güncelleme: 21.07.2025 13:46
Kaynak: AA
Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına devam ediyor

GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanın 1 saat 10 dakika sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, taktik çalışmalarıyla son bulduğu ifade edildi.

Kırmızı siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

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