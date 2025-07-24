Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü

KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de devam etti.

Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmana futbolcular, koşuyla başladı.

Isınma hareketleri ve koordinasyonla devam eden idman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.