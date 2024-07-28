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Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 28.07.2024 22:54
  • Giriş: 28.07.2024 22:54
  • Güncelleme: 28.07.2024 22:54
Kaynak: AA
Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını sürdürdü

Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Gaziantep ekibi, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çıktığı sabah ve akşam idmanında taktik ağırlıklı çalıştı.

Akşam antrenmanında kanat organizasyonları ve şut çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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